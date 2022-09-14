Окупанти видали обстріл опори мосту за знищення "десанту ЗСУ" (відео)

Російські окупанти розповіли, що знищили "український десант" з гелікоптерів в районі ЗАЕС. Проте пізніше було виявлено, що це черговий фейк від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Росіяни похизувалися знищенням «десанту ЗСУ», хоча насправді обстріляли опору мосту", - йдеться у заяві. Раніше окупанти опублікували відео "знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52" в районі Запорізької АЕС. Проте по факту росіяни влучили в опору мосту поблизу Енергодара. "Цей міст весною 1943-го почали будувати німці, а в лютому наступного року його підірвали. Від споруди залишилися лише дві опори, одна із яких і стала "жертвою" російської армії", - додали на завершення.