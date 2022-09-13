Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили линию электропередач

"Вечером войска РФ ударили по Никопольскому району. Повреждена линия электропередач", - заявил Лукашук.

Вследствие этого, в Марганецкой, Томаковской и Мировской общинах не было водоснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

"С начала суток по Никополю было выпущено минимум 20 реактивных снарядов и десять артиллерийских 152-х миллиметров", - рассказал Лукашук.

Также оккупанты били по Червоногригоровской общине, но к счастью жертв и пострадавших нет.