Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили линию электропередач

Во вторник, 13 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов несколько общин остались без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Вечером войска РФ ударили по Никопольскому району. Повреждена линия электропередач", - заявил Лукашук.
Вследствие этого, в Марганецкой, Томаковской и Мировской общинах не было водоснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением.
"С начала суток по Никополю было выпущено минимум 20 реактивных снарядов и десять артиллерийских 152-х миллиметров", - рассказал Лукашук.
Также оккупанты били по Червоногригоровской общине, но к счастью жертв и пострадавших нет.
Напомним, что оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району.
Также, в Днепропетровской области жертвами обстрела стали два человека, еще один ранен.
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