Оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району: есть разрушения

Фото: оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району (ВоенТВ)

Российские войска в течение ночи шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Вражеские удары пришлись по Никополю, Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Пострадавших вследствие обстрелов нет. "Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются", - рассказал Резниченко. Фото: последствия ночного обстрела Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA) В других районах ночь прошла с сиренами, однако обошлось без атак.