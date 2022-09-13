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Оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району: есть разрушения

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Никополь, Вторник 13 сентября 2022 08:30
Оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району: есть разрушения Фото: оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в течение ночи шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Вражеские удары пришлись по Никополю, Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Пострадавших вследствие обстрелов нет.

"Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются", - рассказал Резниченко.

Фото: последствия ночного обстрела Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)

В других районах ночь прошла с сиренами, однако обошлось без атак.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. ВСУ отбили атаки врага в районах 7 населенных пунктов.

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