В Днепропетровской области жертвами обстрела стали два человека, еще один ранен
В результате вражеских обстрелов в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли два человека, еще один ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что в Великомихайловской громаде Синельниковского района погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также был "прилет" в Зайцевской громаде. Данные о масштабах разрушений выясняются.
Спасатели сообщают, что ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых громадах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Также за сутки 7 ракет над Днепропетровской областью сбили подразделения Воздушного командования "Восток".
В результате ракетного удара по центру Днепра минувшей ночью повреждены 33 частных дома и многоэтажек
Напомним, в результате ракетной атаки оккупантов по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травмы.
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