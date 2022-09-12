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В Днепропетровской области жертвами обстрела стали два человека, еще один ранен

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Днепропетровская область, Понедельник 12 сентября 2022 02:36
В Днепропетровской области жертвами обстрела стали два человека, еще один ранен Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях обстрелов Днепропетровской области (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

В результате вражеских обстрелов в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что в Великомихайловской громаде Синельниковского района погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также был "прилет" в Зайцевской громаде. Данные о масштабах разрушений выясняются.

Спасатели сообщают, что ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых громадах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также за сутки 7 ракет над Днепропетровской областью сбили подразделения Воздушного командования "Восток".

В результате ракетного удара по центру Днепра минувшей ночью повреждены 33 частных дома и многоэтажек

Напомним, в результате ракетной атаки оккупантов по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травмы.

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