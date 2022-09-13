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Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили лінію електропередач

Фото: Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили лінію електропередач (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 13 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів декілька громад залишились без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району. Пошкоджена лінія електропередач", - заявив Лукашук.

Внаслідок цього, у Марганецькій, Томаківській та Мирівській громадах не було водопостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

"Від початку доби по Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та десять артилерійських 152-ох міліметрів", - розповів Лукашук.

Також окупанти гатили по Червоногригорівській громаді, але на щастя жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що окупанти за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району.

Також, у Дніпропетровській області жертвами обстрілу стали дві людини, ще один поранений.

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