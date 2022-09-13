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Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили линию электропередач

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 21:03
Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили линию электропередач Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили линию электропередач (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 13 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов несколько общин остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Вечером войска РФ ударили по Никопольскому району. Повреждена линия электропередач", - заявил Лукашук.

Вследствие этого, в Марганецкой, Томаковской и Мировской общинах не было водоснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

"С начала суток по Никополю было выпущено минимум 20 реактивных снарядов и десять артиллерийских 152-х миллиметров", - рассказал Лукашук.

Также оккупанты били по Червоногригоровской общине, но к счастью жертв и пострадавших нет.

Напомним, что оккупанты за ночь шесть раз ударили по Никопольскому району.

Также, в Днепропетровской области жертвами обстрела стали два человека, еще один ранен.

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