Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили лінію електропередач

У вівторок, 13 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів декілька громад залишились без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука .

"Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району. Пошкоджена лінія електропередач", - заявив Лукашук.

Внаслідок цього, у Марганецькій, Томаківській та Мирівській громадах не було водопостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

"Від початку доби по Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та десять артилерійських 152-ох міліметрів", - розповів Лукашук.

Також окупанти гатили по Червоногригорівській громаді, але на щастя жертв та постраждалих немає.