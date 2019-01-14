У канала Коломойского сформировался долг перед Зеленским, - источники

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По разной информации, задолженность "1+1" составляет не менее 4 млн долларов

У телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, сформировался долг перед студией "Квартал" Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию".

Как утверждают несколько источников РБК-Украина, в том числе и в самом штабе Зеленского, у "1+1" сформировался долг перед "Кварталом" на несколько миллионов долларов. По разной информации, задолженность составляет не менее 4 млн долларов.

Отметим, до этого в комментарии "Новому времени" руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала "1+1" Марина Мельничук не стала отрицать наличие задолженности, но не назвала сумму. По ее словам, стороны "не имеют претензий друг к другу".

Источник РБК-Украина в штабе Зеленского уверяет, что версия о том, что Коломойский пообещал вернуть долг, если артист пойдет в президенты - выдумки конкурентов. В пресс-службе "Студия Квартал 95" РБК-Украина не смогли ответить на вопросы о долге "1+1" и связях Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, пообещав сделать это позже.

Напомним, Зеленский заявил, что идет в президенты, 31 декабря. О своем намерении участвовать в выборах он сообщил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" за минуту до Нового года.

До этого он также заявил, что его партия "Слуга народа" идет в политику.