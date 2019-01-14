У каналу Коломойського сформувався борг перед Зеленським, - джерела

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За різною інформацією, заборгованість "1+1" становить не менше 4 млн доларів

У телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському, сформувався борг перед студією "Квартал" Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський будуватиме президентську кампанію".

Як стверджують кілька джерел РБК-Україна, в тому числі і в самому штабі Зеленського, у "1+1" сформувався борг перед "Кварталом" на кілька мільйонів доларів. За різною інформацією, заборгованість становить не менше 4 млн доларів.

Відзначимо, до цього в коментарі "Новому времени" керівник групи просування розважальних проектів телеканалу "1+1" Марина Мельничук не стала заперечувати наявність заборгованості, але не назвала суму. За її словами, сторони "не мають претензій один до одного".

Джерело РБК-Україна в штабі Зеленського запевняє, що версія про те, що Коломойський пообіцяв повернути борг, якщо артист піде в президенти - вигадки конкурентів. У прес-службі "Студія Квартал 95" РБК-Україна не змогли відповісти на питання про борг "1+1" і зв'язки Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським, пообіцявши зробити це пізніше.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що йде в президенти, 31 грудня. Про свій намір брати участь у виборах він повідомив під час святкового "Вечірнього кварталу" на каналі "1+1" за хвилину до Нового року.

До цього він також заявив, що його партія "Слуга народу" йде в політику.