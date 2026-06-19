ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Это капитуляция": Трамп сделал новое заявление о сделке США и Ирана

06:06 19.06.2026 Пт
3 мин
Что сказал Трамп о сделке с Ираном?
aimg Эдуард Ткач
"Это капитуляция": Трамп сделал новое заявление о сделке США и Ирана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с Америкой стало безоговорочной капитуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios.

Во время беседы Трамп признал, что заключил сделку, чтобы предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую историю.

При этом он отрицал,что война с Ираном выявила пределы его способности осуществлять власть. На вопрос, чему лидер США научился во время по войны и о пределах своей власти, Трамп ответил следующее:

"Нет никаких пределов. Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что они есть, но никаких ограничений нет", - сказал глава Белого дома.

Читайте также: Уступки Трампа и бонусы для Киева. Кто выиграл в войне США с Ираном и что получит Украина

Он добавил, что США полностью разгромили Иран в военном смысле, и даже меморандум о взаимопонимании "вероятно, является безоговорочной капитуляцией". Кроме того, война фактически продемонстрировала военную мощь Америки.

"Кто еще мог бы организовать такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались. Но она (блокада - ред.) продлилась недолго", - сказал американский лидер.

Помимо этого он признал, что альтернативы заключению сделки могли быть катастрофическими. Трампа также возмутила мысль о том, что критики его спрашивают, почему он не действует более жестко по отношению к Ирану.

"Единственный способ ужесточить меры - это остаться там еще на две-три недели и продолжить их бомбить до полусмерти. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт. У нас не будет нефти месяцами. Пока вы сбрасываете бомбы, эта система закрывается. Это то, что может вызвать всемирную депрессию", - пояснил Трамп.

По словам источника Axios, Трамп в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что мировые запасы нефти начинают истощаться, и что в случае закрытия пролива может произойти глобальный нефтяной кризис.

США и Иран подписали сделку

Напомним, что в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп подписал рамочный меморандум с Ираном. Подписание планировалось на пятницу, но по итогу стороны заключили соглашение раньше и в дистанционном формате.

К слову, вчера Трамп распорядился полностью прекратить морскую портов и прибрежных районов Ирана. Это произошло уже после подписания соглашения.

Также мы писали, что после рамочного соглашения у сторон будет 60 дней для того, чтобы согласовать финальную мирную сделку. В частности, она должна затрагивать ядерную программу Тегерана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России
Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья