"Это капитуляция": Трамп сделал новое заявление о сделке США и Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios .

Во время беседы Трамп признал, что заключил сделку, чтобы предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую историю.

При этом он отрицал,что война с Ираном выявила пределы его способности осуществлять власть. На вопрос, чему лидер США научился во время по войны и о пределах своей власти, Трамп ответил следующее:

"Нет никаких пределов. Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что они есть, но никаких ограничений нет", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что США полностью разгромили Иран в военном смысле, и даже меморандум о взаимопонимании "вероятно, является безоговорочной капитуляцией". Кроме того, война фактически продемонстрировала военную мощь Америки.

"Кто еще мог бы организовать такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались. Но она (блокада - ред.) продлилась недолго", - сказал американский лидер.

Помимо этого он признал, что альтернативы заключению сделки могли быть катастрофическими. Трампа также возмутила мысль о том, что критики его спрашивают, почему он не действует более жестко по отношению к Ирану.

"Единственный способ ужесточить меры - это остаться там еще на две-три недели и продолжить их бомбить до полусмерти. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт. У нас не будет нефти месяцами. Пока вы сбрасываете бомбы, эта система закрывается. Это то, что может вызвать всемирную депрессию", - пояснил Трамп.

По словам источника Axios, Трамп в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что мировые запасы нефти начинают истощаться, и что в случае закрытия пролива может произойти глобальный нефтяной кризис.