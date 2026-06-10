​​​​​​​​​​​​​​Тарифи на воду різко зросли: у яких містах доведеться платити більше вже з червня

З 1 червня 2026 року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації - Національна комісія (НКРЕКП) більше не контролює вартість води у великих містах. Ці повноваження передали місцевій владі.
РБК-Україна розповідає, чому підвищують ціни на воду і скільки вона коштуватиме у різних містах.
Головне:
"Перші громади вже почали ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів водоканалів. Зростання дуже суттєве - на 80-100%", - заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко у Telegram.
З 1 червня актуальні тарифи (разом із водовідведенням) у низці міст виглядають так:
"У Бородянці з 1 липня 2026 року тариф на централізоване водопостачання буде становити 56,76 грн за кубометр з ПДВ, а на централізоване водовідведення - 82,58 грн за кубометр з ПДВ. Загальна вартість послуг складе 139,34 грн за кубометр", - йдеться у рішенні Бородянської селищної ради.
Додамо, що в середньому сім’я з 4 осіб всередньому використовує 10 кубів води.
Водночас у багатьох інших містах триває процес перегляду цін. Водоканали уже подали свої розрахунки, міські ради їх розглядають на сесіях.
Розрахункові тарифи:
Київ поки офіційно не заявляв про підвищення цін. Зараз діє тариф приблизно 30,38 грн за 1 м. куб. сумарно за послуги постачання та водовідведення. Однак у ЗМІ шириться інформацію, що новий тариф може становити близько 89 грн за 1 куб. м.
Комунальні підприємства пояснюють таке рішення "питанням виживання" критичної інфраструктури, яка раніше утримувалася завдяки дотаціям. Серед ключових факторів подорожчання:
Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко зазначив, що комунальники апелюють до вартості електроенергії, реагентів та європейських цін, проте споживачі мають також отримувати європейську якість води, оскільки в багатьох містах вона далека від цього стандарту.
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