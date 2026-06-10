Тарифы на воду резко выросли: в каких городах придется платить больше уже с июня

Главное: Причины: Основные факторы - рост себестоимости электроэнергии, зарплат и реагентов, а также критическое состояние инфраструктуры, требующее немедленных вложений .

Основные факторы - рост себестоимости электроэнергии, зарплат и реагентов, а также критическое состояние инфраструктуры, требующее немедленных вложений Масштабы подорожания: Во многих крупных городах цены на воду выросли почти вдвое, а в отдельных населенных пунктах стоимость кубометра уже достигает больше 100 гривен.

Во многих крупных городах цены на воду выросли почти вдвое, а в отдельных населенных пунктах стоимость кубометра уже достигает больше 100 гривен. Новые полномочия: Органы местного самоуправления получили право самостоятельно устанавливать тарифы на воду, что привело к их быстрому пересмотру по всей стране.

Где уже повысили цены

"Первые громады уже начали принимать решение о повышении тарифов водоканалов. Рост очень существенный - на 80-100%", - заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в Telegram.

С 1 июня актуальные тарифы (вместе с водоотводом) в ряде городов выглядят так:

Павлоград: 113,00 грн за 1 куб. м;

113,00 грн за 1 куб. м; Дрогобыч: 87,30 грн за 1 куб. м;

87,30 грн за 1 куб. м; Запорожье: 69,37 грн за 1 куб. м;

69,37 грн за 1 куб. м; Черновцы: 63,564 грн за 1 куб. м;

63,564 грн за 1 куб. м; Вознесенск - 71,44 грн за 1 куб. м.*

"В Бородянке с 1 июля 2026 года тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 56,76 грн за кубометр с НДС, а на централизованное водоотведение - 82,58 грн за кубометр с НДС. Общая стоимость услуг составит 139,34 грн за кубометр", - говорится в решении Бородянского поселкового совета.

Добавим, что в среднем семья из 4 человек в среднем использует 10 кубов воды.

Где идет пересмотр тарифов

В то же время во многих других городах продолжается процесс пересмотра цен. Водоканалы уже подали свои расчеты, городские советы их рассматривают на сессиях.

Расчетные тарифы:

Винница - инициируют поднятие цен до 81,01 грн за 1 куб. м;

- инициируют поднятие цен до 81,01 грн за 1 куб. м; Днепр - расчет для населения составляет 86,83 грн за 1 куб. м;

- расчет для населения составляет 86,83 грн за 1 куб. м; Тернополь - стоимость может достичь почти 99 грн за 1 куб. м;

- стоимость может достичь почти 99 грн за 1 куб. м; Ужгород - более 96 грн за 1 куб. м;

- более 96 грн за 1 куб. м; Кривой Рог - ориентировочно 78,00 грн за 1 куб. м;

- ориентировочно 78,00 грн за 1 куб. м; Луцк - 73,25 грн за 1 куб. м;

- 73,25 грн за 1 куб. м; Одесса - более 90 грн за 1 куб. м;

- более 90 грн за 1 куб. м; Умань - более 130 грн за 1 куб. м;

Киев пока официально не заявлял о повышении цен. Сейчас действует тариф примерно 30,38 грн за 1 м. куб. суммарно за услуги поставки и водоотведения. Однако в СМИ распространяется информацию, что новый тариф может составлять около 89 грн за 1 куб. м.

Почему цены выросли

Коммунальные предприятия объясняют такое решение "вопросом выживания" критической инфраструктуры, которая ранее содержалась благодаря дотациям. Среди ключевых факторов подорожания:

существенный рост затрат на электроэнергию, необходимую для откачки и очистки воды;

повышение цен на топливо, реагенты и материалы для ремонтов;

необходимость финансирования аварийных работ на изношенных сетях в условиях военного положения.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что коммунальщики апеллируют к стоимости электроэнергии, реагентов и европейских цен, однако потребители должны также получать европейское качество воды, поскольку во многих городах она далека от этого стандарта.