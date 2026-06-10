Тарифы на воду резко выросли: в каких городах придется платить больше уже с июня

С 1 июня 2026 года в Украине начался этап масштабного повышения тарифов на воду. Это стало возможным благодаря децентрализации - Национальная комиссия (НКРЭКУ) больше не контролирует стоимость воды в крупных городах. Эти полномочия передали местным властям.
РБК-Украина рассказывает, почему повышают цены на воду и сколько она будет стоить в разных городах.
Главное:
"Первые громады уже начали принимать решение о повышении тарифов водоканалов. Рост очень существенный - на 80-100%", - заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в Telegram.
С 1 июня актуальные тарифы (вместе с водоотводом) в ряде городов выглядят так:
"В Бородянке с 1 июля 2026 года тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 56,76 грн за кубометр с НДС, а на централизованное водоотведение - 82,58 грн за кубометр с НДС. Общая стоимость услуг составит 139,34 грн за кубометр", - говорится в решении Бородянского поселкового совета.
Добавим, что в среднем семья из 4 человек в среднем использует 10 кубов воды.
В то же время во многих других городах продолжается процесс пересмотра цен. Водоканалы уже подали свои расчеты, городские советы их рассматривают на сессиях.
Расчетные тарифы:
Киев пока официально не заявлял о повышении цен. Сейчас действует тариф примерно 30,38 грн за 1 м. куб. суммарно за услуги поставки и водоотведения. Однако в СМИ распространяется информацию, что новый тариф может составлять около 89 грн за 1 куб. м.
Коммунальные предприятия объясняют такое решение "вопросом выживания" критической инфраструктуры, которая ранее содержалась благодаря дотациям. Среди ключевых факторов подорожания:
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что коммунальщики апеллируют к стоимости электроэнергии, реагентов и европейских цен, однако потребители должны также получать европейское качество воды, поскольку во многих городах она далека от этого стандарта.
Читайте также о том, что в Украине зафиксировали много случаев завышения тарифов на коммуналку, однако теперь потребителям вернут "лишние" деньги.
Ранее мы писали о том, когда владельцы разрушенного жилья не будут платить за коммуналку.