Долар вище 44 гривень і продовжує рости: "свіжий" курс у обмінниках та банках на 21 квітня

Вранці 21 квітня український валютний ринок продовжив тренд на зміцнення американської валюти. Долар додав у ціні ще 10-20 копійок, впевнено долаючи нові максимуми в касах провідних банків.

РБК-Україна зібрало актуальні дані про те, як змінилися "цінники" у популярних банках та обмінниках.

Головне:

Ситуація з євро: Валюта тримається на рівні 52,29 грн у банках. При цьому в деяких фінустановах, зокрема у ПриватБанку, євро трохи здешевшало.

Валюта тримається на рівні 52,29 грн у банках. При цьому в деяких фінустановах, зокрема у ПриватБанку, євро трохи здешевшало. Готівковий ринок: Обмінники купують долар у населення в середньому по 43,90 грн, євро - по 51,80 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 21 квітня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,05 (+10 коп) гривень при покупці. Здати валюту сьогодні можна за середнім курсом у 43,90 (+10 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 52 (+5 коп) гривні, а здати - по 51,80 (+20 коп) гривні.

Фото: курс валют на 21 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках становить 44,30 (+10 коп) гривні, а здати можна по 43,80 (+20 коп) гривні.

Євро ж в банках сьогодні коштує 52,29 (+4 коп) гривні при покупці та 51,50 (+10 коп) гривню - при здачі валюти.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,45 (+15 коп) гривні, а курс для безналу - 44,44 (+20 коп) гривні. Євро в "Приваті" коштує 52,35 (-28 коп) гривні при купівлі у відділенні та картою.

Ощадбанк тримає курс долара для продажу на рівні 44,35 (+10 коп) гривень у мобільному застосунку, а для карток курс - 44,45 (+10 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" коштує 52,35 (+5 коп) гривні, а для карток - 52,45 (без змін) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44,40 (без змін) гривні в касі та 44,20 (без змін) гривні - карткою. Євро банк продає по 52,30 (-10 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,43 (+20 коп) гривні, а євро - по 52,35 (без змін) гривні.