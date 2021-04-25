“Шахтер” в “сухую” проиграл “Александрии”
Донецкий "Шахтер" в 22-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) в гостях проиграл футбольному клубу “Александрия”. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу хозяев поля.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Игра проходила без преимущества какой-либо команды. Перелом в матче наметился в конце первого тайма после гола Дмитрия Гречишкина, забитого им в ворота “Шахтера” с пенальти. Повод для штрафного дал шахтерский ползащитник бразилец Тете (Матеус Кардосо Лемос Мартинс), сыгравший рукой в штафной зоне.
С первых минут второго тайма “Александрия” активизировалась и через десять минут забила второй гол. На этот раз отличился нападающий Дмитрий Шастал.
“Шахтеру” удалось создать несколько острых моментов у ворот хозяев, но ни один из них не завершился результативным ударом по воротам соперника.
После поражения от “Александрии” донецкий “Шахтер” потерял возможность побороться за чемпионство. Команду ждет противостояние за второе место с "Зарей", которая свой матч выиграла против "Олимпика" - 2:1. "Шахтер" имеет четыре очка преимущества, но у луганчан есть еще матч в запасе.
Напомним, в прошлом туре "Динамо" минимально переиграло основного конкурента "Шахтер" - 1:0.
Также РБК-Украина писало, что киевляне имеют возможность в этом сезоне оформить "золотой требл" - выиграть все три внутренних турнира. В начале сезона "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий "Шахтер". На неделе "бело-синие" оформили путевку в финал Кубка страны, выиграв у перволигового "Агробизнеса". В финале "Динамо" сыграет с "Зарей".