"Шахтар" в "суху" програв "Олександрії"

Донецький "Шахтар" в 22-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) в гостях програв футбольному клубу "Олександрія". Матч завершився з рахунком 0:2 на користь господарів поля.

Гра проходила без переваги якої-небудь команди. Перелом в матчі намітився в кінці першого тайму після голу Дмитра Гречишкіна, забитого ним у ворота "Шахтаря" з пенальті. Привід для штрафного дав донецький півзахисник бразилець Тете (Матеус Кардосо Лемос Мартінс), який зіграв рукою в штрафний зоні.

З перших хвилин другого тайму "Олександрія" активізувалася і через десять хвилин забила другий гол. На цей раз відзначився нападник Дмитро шастати.

"Шахтарю" вдалося створити кілька гострих моментів біля воріт господарів, але жоден з них не завершився результативним ударом по воротах суперника.