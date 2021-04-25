"Шахтар" в "суху" програв "Олександрії"
Донецький "Шахтар" в 22-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) в гостях програв футбольному клубу "Олександрія". Матч завершився з рахунком 0:2 на користь господарів поля.
Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.
Гра проходила без переваги якої-небудь команди. Перелом в матчі намітився в кінці першого тайму після голу Дмитра Гречишкіна, забитого ним у ворота "Шахтаря" з пенальті. Привід для штрафного дав донецький півзахисник бразилець Тете (Матеус Кардосо Лемос Мартінс), який зіграв рукою в штрафний зоні.
З перших хвилин другого тайму "Олександрія" активізувалася і через десять хвилин забила другий гол. На цей раз відзначився нападник Дмитро шастати.
"Шахтарю" вдалося створити кілька гострих моментів біля воріт господарів, але жоден з них не завершився результативним ударом по воротах суперника.
Після поразки від "Олександрії" донецький "Шахтар" втратив можливість поборотися за чемпіонство. Команду чекає протистояння за друге місце з "Зорею", яка свій матч виграла проти "Олімпіка" - 2: 1. "Шахтар" має чотири очки переваги, але у луганчан є ще матч в запасі.
Нагадаємо, в минулому турі "Динамо" мінімально переграло основного конкурента "Шахтар" - 1: 0.
Також РБК-Україна писало, що кияни мають можливість в цьому сезоні оформити "золотий потроєнь" - виграти всі три внутрішніх турнірів. На початку сезону "Динамо" завоювало Суперкубок України, обігравши донецький "Шахтар". На тижні "біло-сині" оформили путівку в фінал Кубка країни, вигравши у першолігового "Агробізнесу". У фіналі "Динамо" зіграє з "Зорею".