"Он красавчик". Лавров сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине, - Резников

Скандальные заявления главы МИД РФ Лаврова в адрес евреев помогли Израилю решиться на оказание военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время телемарафона.