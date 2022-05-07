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"Він красавчик". Лавров зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України, - Рєзніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Скандальні заяви глави МЗС РФ Лаврова на адресу євреїв допомогли Ізраїлю наважитися на надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова під час телемарафону.

“Завдяки таким зусиллям проукраїнськи налаштованого міністра закордонних справ Росії Ізраїль повернувся нарешті в наш бік. До цього ізраїльська влада тримала стійкий баланс у питанні війни: ні з Україною, ні з Росією”, - заявив міністр.

Рєзніков назвав Лаврова "красавчиком" через його скандальні висловлювання зазначивши, що завдяки йому постачання зброї з Ізраїлю - це вже майже вирішене питання.

Нагадаємо, що 1 травня під час інтерв'ю італійському каналу Rete4 міністр закордонних справ РФ спробував пояснити необхідність "денацифікації" України.

Він порівняв президента Володимира Зеленського з Гітлером, у якого, на думку Лаврова, також було єврейське коріння. Крім того, глава МЗС РФ звинуватив в антисемітизмі самих євреїв.

Після цього міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі та є грубою історичною помилкою".

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