“Назад дороги немає”: розвідка Швеції спрогнозувала майбутнє РФ після Путіна

"Росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння - ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло", - наголосив глава шведської розвідки.

Томас Нільссон також зауважив, що економіка РФ стикається з дуже серйозними проблемами. Однак оточення Путіна робить все можливе, щоб приховати правду від населення.

Фактично росіяни навіть не здогадуються про реальні масштаби кризи, в яку занурюються через війну проти України.

Хоча ситуація в країні-агресорці стрімко погіршується, ознак краху режиму Путіна досі немає. Одна з причин - Кремль встиг вчасно знищити потужну політичну опозицію.

"Немає нікого, хто міг би спрямувати невдоволення громадськості в річище політичної альтернативи", - зазначив Томас Нільссон.

Однак є ще одна масштабна проблема. Річ у тім, що саме населення РФ не прагне змін. Чимало людей у країні-агресорці не лише поділяють імперські амбіції Путіна, а будуть їх підтримувати навіть після його краху.