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РФ посунула дедлайн захоплення Донбасу на 31 грудня, але і він не остаточний, - Зеленський

21:45 29.06.2026 Пн
2 хв
Після вторгнення Кремль вже 15 разів переносив терміни захоплення області
aimg Валерій Ульяненко
РФ посунула дедлайн захоплення Донбасу на 31 грудня, але і він не остаточний, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Росія планує захопити Донецьку область до 31 грудня цього року. Кремль переносив цей дедлайн вже 15 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росія визначала 15 термінів захоплення Донецької області.

"Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них - наче вони повністю захоплять Донбас", - сказав президент.

Він нагадав, що у 2022 році були терміни до 31 березня, потім до 9 травня, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 2023 році російський диктатор визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня, а потім до 31 грудня.

"Двадцять четвертий рік - знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни - крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня", - зазначив Зеленський.

Дедлайни Росії 2026 року

Він наголосив, що 2026 року Кремль знов переносив дату захоплення Донецької області. Спочатку росіяни планували окупувати Донбас до 31 березня, потім до 1 вересня, а тепер встановили дедлайн на 31 грудня.

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Україна дала країні-агресорці всі пропозиції, щоб завершити цю війну, але Москва щоразу відмовляється. Він заявив, що напередодні знову пролунало чітке бажання РФ воювати, і додав, що "треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі".

Нагадаємо, російський новобранець після виходу на бойові позиції може прожити лише від 20 до 35 хвилин. Головною причиною є дрони ЗСУ.

Зазначимо, CNN писало, що на тлі нещодавніх ударів України по російських об'єктах Кремль активізував заяви про просування на Донбасі, хоча аналітики сумніваються в їх правдивості.

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