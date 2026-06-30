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У Путіна нафантазували спільні плани НАТО та України щодо атак на РФ

00:22 30.06.2026 Вт
2 хв
В Кремлі вважають, що Альянс та Україна готують зброю для атак на аеродроми Росії
aimg Юлія Маловічко
У Путіна нафантазували спільні плани НАТО та України щодо атак на РФ Фото: речниця МЗС РФ Марія Захарова (Getty Images)
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Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що НАТО нібито готує разом з Україною озброєння для масованих ударів по російських аеродромах та авіабазах, зокрема вглиб Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Захарової для російського МЗС.

За словами Захарової, йдеться про створення зброї, призначеної для масового ураження та тривалого виведення з ладу російської авіаційної інфраструктури.

Вона також стверджує, що дії України та НАТО нібито дають російським військовим підстави приділяти підвищену увагу підприємствам, які беруть участь у розробці та виробництві озброєнь, що використовується проти Росії.

"Саме з цих позицій ми й будемо оцінювати як нинішню ситуацію, так і перспективи її подальшого ескалаційного розвитку", – заявила Захарова.

Крім того, речниця МЗС РФ заявила про нібито втрату Альянсом "залишків раціональності" та його рух до "зони підвищеного ризику".

Ще вона звинуватила Київ у спробах втягнути НАТО в прямий військовий конфлікт із Росією. За її словами, українська влада нібито прагне таким чином покращити своє становище на полі бою.

Очікування Європи

Слід зазначити, що європейські країни протилежної думки щодо Москви. За даними розвідувальних служб, континент наразі перебуває у "сірій зоні" між війною та миром. Допускається, що Кремль може наважитися принаймні на обмежені військові дії проти члена НАТО одразу після закінчення бойових дій в Україні.

На думку європейських чиновників, в першу чергу це країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва, на адресу яких російський диктатор Володимир Путін висловлює погрози.

РБК-Україна нещодавно також писало - в The Guardian вийшов матеріал, в якому йшлося, що РФ може готувати військові та гібридні провокації на східному фланзі НАТО .

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