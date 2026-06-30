У Путіна нафантазували спільні плани НАТО та України щодо атак на РФ

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що НАТО нібито готує разом з Україною озброєння для масованих ударів по російських аеродромах та авіабазах, зокрема вглиб Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Захарової для російського МЗС.

За словами Захарової, йдеться про створення зброї, призначеної для масового ураження та тривалого виведення з ладу російської авіаційної інфраструктури.

Вона також стверджує, що дії України та НАТО нібито дають російським військовим підстави приділяти підвищену увагу підприємствам, які беруть участь у розробці та виробництві озброєнь, що використовується проти Росії.

"Саме з цих позицій ми й будемо оцінювати як нинішню ситуацію, так і перспективи її подальшого ескалаційного розвитку", – заявила Захарова.

Крім того, речниця МЗС РФ заявила про нібито втрату Альянсом "залишків раціональності" та його рух до "зони підвищеного ризику".

Ще вона звинуватила Київ у спробах втягнути НАТО в прямий військовий конфлікт із Росією. За її словами, українська влада нібито прагне таким чином покращити своє становище на полі бою.