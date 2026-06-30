"Назад дороги нет": разведка Швеции спрогнозировала будущее РФ после Путина

"Россия избрала свой путь, и обратно дороги нет. Мы находимся в состоянии глубокого, структурного и длительного стратегического противостояния - мы не можем просто пожелать, чтобы оно исчезло", - подчеркнул глава шведской разведки.

Томас Нильссон также отметил, что экономика РФ сталкивается с очень серьезными проблемами. Однако окружение Путина делает все возможное, чтобы скрыть правду от населения.

Фактически россияне даже не догадываются о реальных масштабах кризиса, в который погружаются из-за войны против Украины.

Хотя ситуация в стране-агрессоре стремительно ухудшается, признаков крушения режима Путина до сих пор нет. Одна из причин - Кремль успел вовремя уничтожить мощную политическую оппозицию.

"Нет никого, кто мог бы направить недовольство общественности в русло политической альтернативы", - отметил Томас Нильссон.

Однако есть еще одна масштабная проблема. Дело в том, что само население РФ не стремится к изменениям. Многие в стране-агрессоре не только разделяют имперские амбиции Путина, но будут их поддерживать даже после его краха.