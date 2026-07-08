У "Генерала Черешні" пояснили, завдяки чому стали лідерами в єБалах та Дельті

Дрони компанії "Генерал Черешня" очолили рейтинг ефективності в системі "Дельта" за підсумками весни. У компанії розповіли, за рахунок чого вдалося досягти такого результату.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Лідерство в системі "Дельта"

За підсумками весни продукція "Генерал Черешня" стала лідером серед усіх засобів ураження за кількістю "єБалів" у системі "Дельта". Ідеться про верифіковані ураження з відеофіксацією, здійснені всією продуктовою лінійкою компанії - 39 кодифікованими виробами, серед яких FPV-дрони та дрони-перехоплювачі.

"Так точно, за допомогою всієї продуктової лінійки наших виробів. У нас 39 кодифікованих виробів - це і FPV-дрони, інтерцептори. І йдеться дійсно саме про верифіковані, встановлені ураження з відеофіксацією", - розповів Гришин.

За його словами, система "Дельта" - це своєрідна "арифметика війни". Гришин назвав інноваційним проривом те, що цю систему прийняло на озброєння Міністерство оборони і всі результати в ній верифікуються.

За рахунок чого вдалося випередити конкурентів

Гришин пояснив, що компанія постачає військовим велику кількість дронів у стислі терміни, однак не є лідером за обсягами постачань серед усіх виробників. Головна перевага - вищий показник ефективності використання техніки.

"Зокрема, є підрозділи, які, використовуючи 110 дронів - наших зенітних перехоплювачів AIR, можуть збити 100 цілей, тобто KPI наближається до 100 відсотків", - зазначив співзасновник компанії.

Перехоплювачі AIR збивають "Молнії"

У продуктовій лінійці компанії є дві моделі фронтових перехоплювачів - AIR та AIR Speed, кожна з яких виконує окремі завдання. Сили безпеки та оборони України наразі збивають близько 40 відсотків російських ударних дронів "Молнія" саме за допомогою цих апаратів.

"Таких "Молній" ворог щомісяця запускає на 50 відсотків більше, ніж у минулому місяці. Відповідно, і нам потрібно постійно нарощувати і кількість, і якість своїх виробів, постійно їх модернізувати відповідно до потреб фронту", - додав Гришин.

Швидкість дронів-перехоплювачів

"Air Speed трохи менший, але він швидший. Максимальна швидкість AIR - 170 кілометрів на годину, AIR Speed - 240+, а перехоплювача Bullet - 310+, проте іноді він може розвинути швидкість приблизно до 327 кілометрів на годину", - розповів співзасновник компанії.

Також Ярослав Гришин розповів, що в Росії намагаються скопіювати українські дрони-перехоплювачі, однак результати ворога значно поступаються українським розробкам.