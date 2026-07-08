У "Генерала Черешни" объяснили, благодаря чему стали лидерами в єБаллах и Дельте
Дроны компании "Генерал Черешня" возглавили рейтинг эффективности в системе "Дельта" по итогам весны. В компании рассказали, за счет чего удалось добиться такого результата.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.
Лидерство в системе "Дельта"
По итогам весны продукция "Генерал Черешня" стала лидером среди всех средств поражения по количеству "ЄБаллов" в системе "Дельта". Речь идет о верифицированных поражениях с видеофиксацией, совершенных всей продуктовой линейкой компании - 39 кодифицированными изделиями, среди которых FPV-дроны и дроны-перехватчики.
"Так точно, с помощью всей продуктовой линейки наших изделий. У нас 39 кодифицированных изделий - это и FPV-дроны, интерцепторы. И речь идет действительно именно о верифицированных, установленных поражениях с видеофиксацией", – рассказал Гришин.
По его словам, система "Дельта" - это своеобразная "арифметика войны". Гришин назвал инновационным прорывом, что эту систему приняло на вооружение Министерство обороны и все результаты в ней верифицируются.
За счет чего удалось опередить конкурентов
Гришин объяснил, что компания снабжает военным большое количество дронов в сжатые сроки, однако не является лидером по объемам поставок среди всех производителей. Главное преимущество - высший показатель эффективности использования техники.
"В частности, есть подразделения, которые, используя 110 дронов - наших зенитных перехватчиков AIR, могут сбить 100 целей, то есть KPI приближается к 100 процентам", - отметил соучредитель компании.
Перехватчики AIR сбивают "Молнии"
В продуктовой линейке компании есть две модели фронтовых перехватчиков - AIR и AIR Speed, каждая из которых выполняет отдельные задачи. Силы безопасности и обороны Украины сбивают около 40 процентов российских ударных дронов "Молния" именно с помощью этих аппаратов.
"Таких "Молний" враг ежемесячно запускает на 50 процентов больше, чем в прошлом месяце. Соответственно, и нам нужно постоянно наращивать и количество, и качество своих изделий, постоянно их модернизировать в соответствии с потребностями фронта", - добавил Гришин.
Скорость дронов-перехватчиков
"Air Speed немного меньше, но он быстрее. Максимальная скорость AIR - 170 километров в час, AIR Speed - 240+, а перехватчик Bullet - 310+, однако иногда он может развить скорость примерно до 327 километров в час", - рассказал соучредитель компании.
Также Ярослав Гришин рассказал, что в России пытаются скопировать украинские дроны-перехватчики, однако результаты врага значительно уступают украинским разработкам.
По его словам, украинские пилоты остаются более креативными и опытными, а важной задачей для отечественных разработчиков является защита пикапов, танков и бронетранспортеров от дронов.
Компания "Генерал Черешня" нарастила производство беспилотников вдвое и теперь выпускает более 100 тысяч дронов ежемесячно.
Год назад этот показатель составлял 50 000 единиц в месяц, а команда компании работает без выходных, чтобы обеспечить фронт нужным количеством техники.