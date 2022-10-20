ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

​Єрмак обговорив з європейським комісаром з питань гумдопомоги воєнні злочини РФ

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 10:02
​Єрмак обговорив з європейським комісаром з питань гумдопомоги воєнні злочини РФ Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента ​​Андрій Єрмак провів зустріч з європейським комісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

За його словами, увагу єврокомісара було привернуто до разючих масштабів воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вимагають рішучих дій від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та захистом прав людини.

"У зв’язку з невиконанням Міжнародним комітетом Червоного Хреста свого мандата, закликав до активніших кроків з боку інших міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу, для допомоги у звільненні українських військовополонених", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше на спільній нараді з представниками МКЧХ, народними депутатами, правоохоронцями та послами іноземних держав керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум: протягом трьох днів здійснити місію для перевірки стану українських полонених в російському таборі в Оленівці.

Він запевнив, що Україна всіляко сприятиме цій місії і готова до неї долучитися. В іншому разі, за його словами, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

Як писало РБК-Україна, 17 жовтня представники Червоного хреста так і не з’явилися на лінії розмежування, як про це попередньо домовилися під час зустрічі з керівником ОП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Евросоюз
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде