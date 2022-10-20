Ермак обсудил с европейским комиссаром по вопросам гумпомощи военные преступления РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram .

"В связи с невыполнением Международным комитетом Красного Креста своего мандата, призвал к более активным шагам со стороны других международных организаций, в частности Европейского Союза, для помощи в освобождении украинских военнопленных", - сообщил Ермак.

По его словам, внимание еврокомиссара было привлечено к поразительным масштабам военных преступлений и преступлений против человечности, которые требуют решительных действий от всех организаций, заботящихся о соблюдении норм международного гуманитарного права и защиты прав человека.

Напомним, ранее на совместном совещании с представителями МККК, народными депутатами, правоохранителями и послами иностранных государств руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум: в течение трех дней осуществить миссию для проверки состояния украинских пленных в российском лагере в Еленовке.

Он заверил, что Украина будет всячески содействовать этой миссии и готова к ней приобщиться. В противном случае, по его словам, Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места.

Как писало РБК-Украина, 17 октября представители Красного креста так и не явились на линии разграничения, как об этом предварительно договорились во время встречи с руководителем ОП.

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