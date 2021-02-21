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 Байден проведет первую международную встречу с премьером Канады

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден проведет свою первую встречу на международном уровне с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Встреча назначена на вторник, 23 февраля.

Об этом сообщает The Guardian.

Встреча пройдет в онлайн-режими из-за пандемии коронавируса. Она будет направлена ​​на расширение сотрудничества по общим проблемам в то время, когда отношения между ближайшими союзниками были натянуты из-за решения Байдена заблокировать поддерживаемый Канадой трубопровод Keystone XL.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден и его кабинет также встретятся с министрами Канады по ряду вопросов.

"Президент подчеркнет прочное и глубокое партнерство между Соединенными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО", - сказала пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что представители Украины и США обсуждали возможность первого телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Но пока неизвестно, когда эта беседа произойдет.

Также в начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Новости Украины КанадаДжастин ТрюдоДжозеф Байден
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