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Блинкен и Лавров обсудили российскую военную агрессию против Украины

Пятница 05 февраля 2021 00:49
Блинкен и Лавров обсудили российскую военную агрессию против Украины
Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсудили военную агрессию РФ против Грузии и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Кроме того, говорили о российском вмешательстве в американские выборы 2020 года, а также об отравлении Алексея Навального и об инциденте с фирмой SolarWinds.

Блинкен подчеркнул решимость президента Байдена защищать граждан США и проявлять твердость при защите американских интересов в ответ на действия России, наносящие вред США и их союзникам. Речь идет, в частности, о Поле Уилане и Треворе Риде, которые должны получить возможность вернуться к своим семьям в США.

Также госсекретарь и глава МИД РФ договорились продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее президент США Джо Байден на сегодняшнем выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины.

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