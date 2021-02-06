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МИД обсуждал с США возможность разговора Зеленского и Байдена, дата неизвестна

Киев, Суббота 06 февраля 2021 18:22
МИД обсуждал с США возможность разговора Зеленского и Байдена, дата неизвестна
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Представители Украины и США обсуждали возможность первого телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Но пока неизвестно, когда эта беседа произойдет.

Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что подготовка телефонного разговора двух президентов подымалась в общении с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба подчеркнул важность того факта, что разговор с ним состоялся уже через четыре дня после вступления в должность.

"Я поднял вопрос разговора лидеров. Безусловно, это очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитического повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет обработано", - сказал Кулеба.

В четверг сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсудили военную агрессию РФ против Грузии и Украины.

Также РБК-Украина писало, что новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДмитрий Кулеба

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