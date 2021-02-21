Байден проведе першу міжнародну зустріч з прем'єром Канади

Президент США Джо Байден проведе свою першу зустріч на міжнародному рівні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зустріч призначена на вівторок, 23 лютого.

Зустріч пройде в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу. Вона буде спрямована на розширення співробітництва з загальних проблем у той час, коли відносини між найближчими союзниками були натягнуті через рішення Байдена заблокувати підтримуваний Канадою трубопровід Keystone XL.

У заяві Білого дому йдеться, що Байден і його кабінет також зустрінуться з міністрами Канади з низки питань.

"Президент підкреслить міцне і глибоке партнерство між Сполученими Штатами і Канадою як сусідами, друзями і союзниками по НАТО", - сказала прес-секретар Білого дому, Джен Псакі.