"Барселона" - "Реал": ставки на фінал Кубка Іспанії, де дивитися сьогодні

У суботу, 26 квітня, відбудеться довгоочікуваний фінал Кубка Іспанії - у боротьбі за трофей зійдуться головні гранди Ла Ліги: "Барселона" та "Реал" Мадрид.

РБК-Україна розповідає, на кого ставлять букмекери і де дивитися матч сьогодні.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок пройде на стадіоні на стадіоні "Ла Картуха" у Севільї. Початок матчу - о 23:00 за київським часом. Пряму трансляцію фіналу в Україні можна буде побачити на телеканалі “MEGOGO Футбол" (за півгодини до матчу розпочнеться аналітична студія з експертами), а також у стримінговому сервісі MEGOGO.

Що прогнозують букмекери

Аналітики букмекерських компаній очікують напружений і рівний поєдинок. Невелика перевага, за оцінками ресурсів Sportsgambler і Transfer Market, на боці "Барселони", яка демонструє стабільну форму в останніх турах.

Перемога “Барселони” в основний час: коефіцієнти варіюються від 2.20 до 2.24.

коефіцієнти варіюються від 2.20 до 2.24. Перемога “Реала” в основний час: коефіцієнти коливаються між 2.90 та 3.12.

коефіцієнти коливаються між 2.90 та 3.12. Нічия в основний час: коефіцієнти становлять приблизно 4.00. ​

коефіцієнти становлять приблизно 4.00. ​ Обидві команди заб'ють: коефіцієнт на “так” становить близько 1.40, що вказує на очікування результативного матчу з обох сторін.

"Барселона" під керівництвом Ганса-Дітера Фліка демонструє впевнену гру, маючи лише одну поразку в останніх 27 матчах. Каталонці вже двічі обіграли "Реал" цього сезону: 4:0 у Ла Лізі та 5:2 у Суперкубку Іспанії. ​

"Реал" підходить до фіналу з певними кадровими проблемами: відсутність Едуардо Камавінги та Давіда Алаби може вплинути на гру команди. Не повністю відновився після ушкодження також українець Андрій Лунін. Проте повернення Кіліана Мбаппе після травми додає оптимізму вболівальникам “вершкових”.

РБК-Україна прогнозує перемогу "Барселони" з рахунком 3:1, враховуючи поточну форму каталонців і мадридців.