"Барселона" - "Реал": ставки на финал Кубка Испании, где смотреть сегодня

В субботу, 26 апреля, состоится долгожданный финал Кубка Испании - в борьбе за трофей сойдутся главные гранды Ла Лиги: "Барселона" и "Реал" Мадрид.

РБК-Украина рассказывает, на кого ставят букмекеры и где смотреть матч сегодня.

Где и когда смотреть матч

Поединок пройдет на стадионе на стадионе "Ла Картуха" в Севилье. Начало матча - в 23:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию финала в Украине можно будет увидеть на телеканале "MEGOGO Футбол" (за полчаса до матча начнется аналитическая студия с экспертами), а также в стриминговом сервисе MEGOGO.

Что прогнозируют букмекеры

Аналитики букмекерских компаний ожидают напряженный и равный поединок. Небольшое преимущество, по оценкам ресурсов Sportsgambler и Transfer Market, на стороне "Барселоны", которая демонстрирует стабильную форму в последних турах.

Победа "Барселоны" в основное время: коэффициенты варьируются от 2.20 до 2.24.

коэффициенты варьируются от 2.20 до 2.24. Победа "Реала" в основное время: коэффициенты колеблются между 2.90 и 3.12.

коэффициенты колеблются между 2.90 и 3.12. Ничья в основное время: коэффициенты составляют примерно 4.00.

коэффициенты составляют примерно 4.00. Обе команды забьют: коэффициент на "да" составляет около 1.40, что указывает на ожидание результативного матча с обеих сторон.

"Барселона" под руководством Ганса-Дитера Флика демонстрирует уверенную игру, имея лишь одно поражение в последних 27 матчах. Каталонцы уже дважды обыграли "Реал" в этом сезоне: 4:0 в Ла Лиге и 5:2 в Суперкубке Испании.

"Реал" подходит к финалу с определенными кадровыми проблемами: отсутствие Эдуардо Камавинги и Давида Алабы может повлиять на игру команды. Не полностью восстановился после повреждения также украинец Андрей Лунин. Однако возвращение Килиана Мбаппе после травмы добавляет оптимизма болельщикам "сливочных".

РБК-Украина прогнозирует победу "Барселоны" со счетом 3:1, учитывая текущую форму каталонцев и мадридцев.