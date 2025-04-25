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"Барселона" – "Реал": коли і де дивитися фінал Кубка Іспанії 2025, хто фаворит

П'ятниця 25 квітня 2025 11:40
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"Барселона" – "Реал": коли і де дивитися фінал Кубка Іспанії 2025, хто фаворит Фінал Кубка Іспанії 2025 обіцяє бути одним із найгарячіших футбольних вечорів року (фото: fcbarcelona.com)
Автор: Володимир Варуха

"Барселона" та "Реал" виходять на фінішну пряму сезону, зустрічаючись у вирішальному матчі за Кубок Іспанії. Обидва клуби мають свої переваги та слабкі місця, а букмекери вже визначили фаворита.

РБК-Україна розповідає, де і коли дивитися матч, а також які прогнози дають букмекери.

"Барселона" - "Реал": коли і де дивитися матч

Матч відбудеться 26 квітня 2025 року на стадіоні "Олімпіко де Севілья" він же "Ла Картуха". Початок протистояння - о 23:00 за київським часом.

Офіційну пряму трансляцію фіналу можна буде дивитися на телеканалі MEGOGO. Доступ до перегляду матимуть абоненти з передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Megogopack XL".

Коментувати матч будуть Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко. За півгодини до початку зустрічі на каналі "Megogo Футбол" стартує звична аналітична студія з футбольними експертами.

Прогноз на матч "Барселона" - "Реал"

"Ель Класіко" у вирішальній стадії національного кубка - рідкісне явище, яке завжди привертає увагу не лише вболівальників, а й футбольних експертів усього світу.

Обидві команди мають мотивацію виграти трофей: для мадридців це шанс завершити сезон на мажорній ноті, зважаючи на невдачі у Лізі чемпіонів, тоді як каталонці спробують оформити дубль або навіть требл, поєднавши кубкову перемогу з ймовірним чемпіонством у Ла Лізі і тріумфом у ЛЧ.

Аналітики прогнозують дуже рівний матч, але невелику перевагу віддають підопічним Ганса-Дітера Фліка, які мають кращу форму наприкінці сезону.

Актуальні коефіцієнти на перемогу в основний час:

  • "Барселона": 2.10-2.30
  • Нічия: 3.60-4.06
  • "Реал": 3.00-3.20

РБК-Україна прогнозує перемогу "Барселони" з рахунком 3:1 або 2:1.

Раніше ми писали, що Андрій Лунін та ще дві зірки "Реала" не зіграють з "Барселоною" у фіналі.

Також повідомлялося, що головний тренер “вершкових" Карло Анчелотті покине клуб ще до кінця сезону.

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