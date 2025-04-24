Лунін та ще дві зірки "Реала" не зіграють з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії

26 квітня відбудеться Ель-Класіко у фіналі Кубка Іспанії. Мадридський "Реал" та "Барселона" розіграють трофей на стадіоні "Ла Картуха" в Севільї. "Вершкові" підходять до гри з певними кадровими проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mundo Deportivo .

Найбільші складнощі у Королівського клубу виникли в лінії захисту.

Під час гри проти "Хетафе" (1:0) в 33-му турі Ла Ліги ушкодження зазнав австрійський захисник Девід Алаба. Карло Анчелотті замінив його на Едуардо Камавінгу, але й француз закінчував поєдинок з травмою.

"Вони отримали м'язові ушкодження. Думаю, що в Алаби та Камавінги мало шансів відновитися до суботнього матчу проти "Барселони", – зізнався наставник мадридців після матчу.

Є й хороші новини. Найкращий бомбардир "Реала" в цьому сезоні Кіліан Мбаппе, який пропустив поєдинок проти "Хетафе" через травму щиколотки, вже в нормі. Скоріш за все, француз вийде у фіналі в стартовому складі.

Раніше також стало відоме рішення тренера про воротаря на фінальний поєдинок. Ще на старті сезону Анчелотті пообіцяв українському голкіперу Андрію Луніну, що в Кубку Іспанії ворота захищатиме саме він. Італієць тримав слово. Лунін провів за "вершкових" усі матчі у поточному розіграші турніру, починаючи з 1/16 фіналу: проти "Депортіво Мінеро" (5:0), "Сельти" (5:2), "Леганеса" (3:2) та "Реал Сосьєдада" (1:0 та 4:4). Проте у вирішальному матчі місце у воротах буде віддане конкуренту нашого голкіпера – бельгійцю Тібо Куртуа.

Причини – і травма українця, через яку він пропустив кілька тижнів. І той факт, що після фіаско в Лізі чемпіонів Анчелотті не хоче ризикувати та планує покластися у принциповій грі з "Барселоною" на найкращих доступних виконавців команди.

Раніше з'явилась інформація, що кубковий фінал може стати останнім матчем Анчелотті на чолі "Реала". Так це чи ні – поки достеменно невідомо. Але в будь-якому випадку італійцю дуже важливо здобути трофей.

Фінальний матч Кубка Іспанії стартує у суботу, 26 квітня о 23:00 за київським часом.

Кубок Іспанії – за цей трофей поборються "Реал" та "Барса" (фото: x.com/copadelreyrfef)