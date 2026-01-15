Криза російської авіації

Нагадаємо, що нещодавні події з літаками російських авіакомпаній показують глибоку кризу цивільної авіації РФ, викликану зношенням повітряного флоту, дефіцитом запчастин та неможливістю якісного технічного обслуговування через санкції.

Інциденти за участю авіакомпаній РФ підтверджують, що проблема носить системний характер. Старі літаки та брак деталей перетворюють рейси на реальну загрозу для життя пасажирів, а пасажирські перевезення в Росії стають дедалі небезпечнішими.

Експерти пов’язують це з санкціями та свідомим рішенням Кремля продовжувати війну замість турботи про безпеку громадян.

Нещодавно пасажирський Boeing 767-224 UTair, що виконував рейс із Дубая до Москви, подав сигнал лиха одразу після зльоту. За даними Flightradar, літак UT716 вилетів з ОАЕ та кружляв над Перською затокою неподалік від Дубая.