Кризис российской авиации

Напомним, что недавние события с самолетами российских авиакомпаний показывают глубокий кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом воздушного флота, дефицитом запчастей и невозможностью качественного технического обслуживания из-за санкций.

Инциденты с участием авиакомпаний РФ подтверждают, что проблема носит системный характер. Старые самолеты и нехватка деталей превращают рейсы в реальную угрозу для жизни пассажиров, а пассажирские перевозки в России становятся все более опасными.

Эксперты связывают это с санкциями и сознательным решением Кремля продолжать войну вместо заботы о безопасности граждан.

Недавно пассажирский Boeing 767-224 UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным Flightradar, самолет UT716 вылетел из ОАЭ и кружил над Персидским заливом неподалеку от Дубая.