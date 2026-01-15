Мінюст звернувся до ВАКС щодо санкцій проти російського авіазаводу

Україна звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом проти АТ "Авіакор". Завод обслуговує військові літаки, що використовуються у війні РФ проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

"Це важливий крок у блокуванні ресурсів, які росія використовує для продовження війни проти нашої держави", - підкреслили в міністерстві.

У рамках позову Міністерство також заявило до стягнення запчастини для літака АН-140.

"Діяльність заводу забезпечує матеріально-технічну підтримку збройної агресії російської федерації проти України", - заявили у відомстві.

Завод входить до російського оборонно-промислового комплексу та займається авіабудуванням, капітальним ремонтом і технічним обслуговуванням літаків, включно з модернізацією та ремонтом військових літаків.

Мін'юст 15 січня 2026 року подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій до АТ "Авіакор-авіаційний завод", одного з найбільших авіабудівних підприємств росії.

Криза російської авіації

Нагадаємо, що нещодавні події з літаками російських авіакомпаній показують глибоку кризу цивільної авіації РФ, викликану зношенням повітряного флоту, дефіцитом запчастин та неможливістю якісного технічного обслуговування через санкції.

Інциденти за участю авіакомпаній РФ підтверджують, що проблема носить системний характер. Старі літаки та брак деталей перетворюють рейси на реальну загрозу для життя пасажирів, а пасажирські перевезення в Росії стають дедалі небезпечнішими.

Експерти пов’язують це з санкціями та свідомим рішенням Кремля продовжувати війну замість турботи про безпеку громадян.

Нещодавно пасажирський Boeing 767-224 UTair, що виконував рейс із Дубая до Москви, подав сигнал лиха одразу після зльоту. За даними Flightradar, літак UT716 вилетів з ОАЕ та кружляв над Перською затокою неподалік від Дубая.