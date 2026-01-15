Минюст обратился в ВАКС относительно санкций против российского авиазавода

Украина обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском против АО "Авиакор". Завод обслуживает военные самолеты, используемые в войне РФ против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

"Это важный шаг в блокировании ресурсов, которые россия использует для продолжения войны против нашего государства", - подчеркнули в министерстве.

В рамках иска Министерство также заявило к взысканию запчасти для самолета АН-140.

"Деятельность завода обеспечивает материально-техническую поддержку вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - заявили в ведомстве.

Завод входит в российский оборонно-промышленный комплекс и занимается авиастроением, капитальным ремонтом и техническим обслуживанием самолетов, включая модернизацию и ремонт военных самолетов.

Минюст 15 января 2026 года подал иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к АО "Авиакор-авиационный завод", одному из крупнейших авиастроительных предприятий России.

Кризис российской авиации

Напомним, что недавние события с самолетами российских авиакомпаний показывают глубокий кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом воздушного флота, дефицитом запчастей и невозможностью качественного технического обслуживания из-за санкций.

Инциденты с участием авиакомпаний РФ подтверждают, что проблема носит системный характер. Старые самолеты и нехватка деталей превращают рейсы в реальную угрозу для жизни пассажиров, а пассажирские перевозки в России становятся все более опасными.

Эксперты связывают это с санкциями и сознательным решением Кремля продолжать войну вместо заботы о безопасности граждан.

Недавно пассажирский Boeing 767-224 UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным Flightradar, самолет UT716 вылетел из ОАЭ и кружил над Персидским заливом неподалеку от Дубая.