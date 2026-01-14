Під Покровськом знищено пункт управління БПЛА та артилерію РФ, бої тривають, - Генштаб

Станом на вечір 14 січня на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень, Росія застосувала авіацію, дрони та артилерію по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Лише за поточну добу ворог здійснив 31 авіаудар, скинув 71 керовану авіабомбу, запустив 3736 дронів-камікадзе та відкрив 2854 артилерійські й мінометні обстріли.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили атаку противника, який водночас здійснив 105 обстрілів, у тому числі з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Зеленого та в бік Графського, Вовчанських Хуторів і Круглого - чотири бої тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ поблизу Петропавлівки, Піщаного та Борової - два боєзіткнення ще не завершені.

На Лиманському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції біля Зарічного, Карпівки, Новоселівки, Торського, а також у напрямках Ставків, Дробишевого та Діброви - чотири бої тривають.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районах Федорівки, Свято-Покровського та поблизу Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку російські війська 23 рази намагалися потіснити українські підрозділи біля Никанорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та у бік Дорожнього, Родинського, Гришиного й Новопавлівки.

За попередніми даними, тут ліквідовано 50 і поранено 25 окупантів, знищено артилерійську систему, три мотоцикли, 55 БпЛА, дві автівки, наземний роботизований комплекс, три укриття та пункт управління дронами.

Крім того, уражено ще шість артсистем, п’ять одиниць автотехніки, спецтехніку, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА і сім укриттів.

На Олександрівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Січневого, Злагоди та в напрямку Іванівки й Нового Запоріжжя — один бій триває, по Гаврилівці завдано авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 17 атак у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Зеленого і Святопетрівки; авіаудару зазнала Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення біля Приморського, також противник бив по Різдвянці та Залізничному з авіації.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій не зафіксовано.

На решті ділянок фронту суттєвих змін обстановки не відбулося.