ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под Покровском уничтожен пункт управления БПЛА и артиллерия РФ, бои продолжаются, - Генштаб

Украина, Среда 14 января 2026 22:43
UA EN RU
Под Покровском уничтожен пункт управления БПЛА и артиллерия РФ, бои продолжаются, - Генштаб Фото: ВСУ отбивают атаки оккупантов по всей линии фронта (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

По состоянию на вечер 14 января на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений, Россия применила авиацию, дроны и артиллерию по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Только за текущие сутки враг совершил 31 авиаудар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, запустил 3736 дронов-камикадзе и открыл 2854 артиллерийских и минометных обстрела.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили атаку противника, который одновременно совершил 105 обстрелов, в том числе из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Зеленого и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Круглого - четыре боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Петропавловки, Песчаного и Боровой - два боестолкновения еще не завершены.

На Лиманском направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции у Заречного, Карповки, Новоселовки, Торского, а также в направлениях Ставков, Дробышево и Дибровы - четыре боя продолжаются.

На Славянском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Федоровки, Свято-Покровского и вблизи Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Щербиновки и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались потеснить украинские подразделения возле Никаноровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Филиала и в сторону Дорожного, Родинского, Гришино и Новопавловки.

По предварительным данным, здесь ликвидировано 50 и ранено 25 оккупантов, уничтожены артиллерийская система, три мотоцикла, 55 БпЛА, два автомобиля, наземный роботизированный комплекс, три укрытия и пункт управления дронами.

Кроме того, поражено еще шесть артсистем, пять единиц автотехники, спецтехника, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и семь укрытий.

На Александровском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Январского, Злагоды и в направлении Ивановки и Нового Запорожья - один бой продолжается, по Гавриловке нанесен авиаудар.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 17 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого и Святопетровки; авиаудару подверглась Староукраинка.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение возле Приморского, также противник бил по Рождественке и Железнодорожному с авиации.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий не зафиксировано.

На остальных участках фронта существенных изменений обстановки не произошло.

Потери РФ на войне в Украине

Напомним, что британская разведка обнародовала новые данные о масштабах потерь российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.

Недавно Генштаб Вооруженных сил Украины проинформировал президента Владимира Зеленского о ситуации на передовой. Российские войска не прекращают штурмовых действий, а обстановка остается особенно сложной из-за погодных условий и попыток РФ создать иллюзию готовности к завершению войны.

Согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, совокупные потери России в живой силе уже достигли около 1 220 950 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП