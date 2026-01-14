Под Покровском уничтожен пункт управления БПЛА и артиллерия РФ, бои продолжаются, - Генштаб

По состоянию на вечер 14 января на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений, Россия применила авиацию, дроны и артиллерию по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Только за текущие сутки враг совершил 31 авиаудар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, запустил 3736 дронов-камикадзе и открыл 2854 артиллерийских и минометных обстрела.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили атаку противника, который одновременно совершил 105 обстрелов, в том числе из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Зеленого и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Круглого - четыре боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Петропавловки, Песчаного и Боровой - два боестолкновения еще не завершены.

На Лиманском направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции у Заречного, Карповки, Новоселовки, Торского, а также в направлениях Ставков, Дробышево и Дибровы - четыре боя продолжаются.

На Славянском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Федоровки, Свято-Покровского и вблизи Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Щербиновки и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались потеснить украинские подразделения возле Никаноровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Филиала и в сторону Дорожного, Родинского, Гришино и Новопавловки.

По предварительным данным, здесь ликвидировано 50 и ранено 25 оккупантов, уничтожены артиллерийская система, три мотоцикла, 55 БпЛА, два автомобиля, наземный роботизированный комплекс, три укрытия и пункт управления дронами.

Кроме того, поражено еще шесть артсистем, пять единиц автотехники, спецтехника, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и семь укрытий.

На Александровском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Январского, Злагоды и в направлении Ивановки и Нового Запорожья - один бой продолжается, по Гавриловке нанесен авиаудар.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 17 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого и Святопетровки; авиаудару подверглась Староукраинка.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение возле Приморского, также противник бил по Рождественке и Железнодорожному с авиации.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий не зафиксировано.

На остальных участках фронта существенных изменений обстановки не произошло.