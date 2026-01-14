Под Покровском уничтожен пункт управления БПЛА и артиллерия РФ, бои продолжаются, - Генштаб
По состоянию на вечер 14 января на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений, Россия применила авиацию, дроны и артиллерию по всей линии соприкосновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Только за текущие сутки враг совершил 31 авиаудар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, запустил 3736 дронов-камикадзе и открыл 2854 артиллерийских и минометных обстрела.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили атаку противника, который одновременно совершил 105 обстрелов, в том числе из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Зеленого и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Круглого - четыре боя продолжаются.
На Купянском направлении россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Петропавловки, Песчаного и Боровой - два боестолкновения еще не завершены.
На Лиманском направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции у Заречного, Карповки, Новоселовки, Торского, а также в направлениях Ставков, Дробышево и Дибровы - четыре боя продолжаются.
На Славянском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Федоровки, Свято-Покровского и вблизи Закитного.
На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Щербиновки и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.
На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались потеснить украинские подразделения возле Никаноровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Филиала и в сторону Дорожного, Родинского, Гришино и Новопавловки.
По предварительным данным, здесь ликвидировано 50 и ранено 25 оккупантов, уничтожены артиллерийская система, три мотоцикла, 55 БпЛА, два автомобиля, наземный роботизированный комплекс, три укрытия и пункт управления дронами.
Кроме того, поражено еще шесть артсистем, пять единиц автотехники, спецтехника, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и семь укрытий.
На Александровском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Январского, Злагоды и в направлении Ивановки и Нового Запорожья - один бой продолжается, по Гавриловке нанесен авиаудар.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 17 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого и Святопетровки; авиаудару подверглась Староукраинка.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение возле Приморского, также противник бил по Рождественке и Железнодорожному с авиации.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий не зафиксировано.
На остальных участках фронта существенных изменений обстановки не произошло.
Потери РФ на войне в Украине
Напомним, что британская разведка обнародовала новые данные о масштабах потерь российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.
Недавно Генштаб Вооруженных сил Украины проинформировал президента Владимира Зеленского о ситуации на передовой. Российские войска не прекращают штурмовых действий, а обстановка остается особенно сложной из-за погодных условий и попыток РФ создать иллюзию готовности к завершению войны.
Согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, совокупные потери России в живой силе уже достигли около 1 220 950 человек.