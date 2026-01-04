США натякнули уряду Кубі на "великі проблеми" після Венесуели

"У них великі проблеми", - заявив Рубіо, назвавши кубинський уряд "проблемним".

Він також підтвердив критичну позицію США щодо режиму Куби.

"Я не думаю, що це якась таємниця, що ми не великі шанувальники кубинського режиму", - зазначив держсекретар США.

Куба вже давно перебуває під пильною увагою США через політичні обмеження та економічну кризу.

Рубіо не вперше критикує кубинський режим, нагадуючи про обмеження прав людини та свободи слова на острові. Його останні заяви підкреслюють тривалу позицію США щодо Куби та актуальність міжнародної уваги до урядових проблем у країні.

Санкції США проти Куби

Президент США Дональд Трамп затвердив меморандум, який передбачає посилення санкційного тиску на Кубу.

У січні 2025 року він також анулював низку рішень попередньої адміністрації Джо Байдена щодо острова - зокрема скасував документ про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму та відновив обмеження на фінансові операції з кубинськими юридичними особами.

Пізніше стало відомо, що США припиняють дію міграційних програм для країн, які перебувають у кризовому стані, серед яких опинилася й Куба.

Водночас Державний департамент оголосив про запровадження безпрецедентних візових санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, пояснивши це порушеннями прав людини та утисками свободи слова на острові.