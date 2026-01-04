США намекнули правительству Кубы на "большие проблемы" после Венесуэлы

"У них большие проблемы", - заявил Рубио, назвав кубинское правительство "проблемным".

Он также подтвердил критическую позицию США в отношении режима Кубы.

"Я не думаю, что это какая-то тайна, что мы не большие поклонники кубинского режима", - отметил госсекретарь США.

Куба уже давно находится под пристальным вниманием США из-за политических ограничений и экономического кризиса.

Рубио не впервые критикует кубинский режим, напоминая об ограничении прав человека и свободы слова на острове. Его последние заявления подчеркивают длительную позицию США в отношении Кубы и актуальность международного внимания к правительственным проблемам в стране.

Санкции США против Кубы

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, который предусматривает усиление санкционного давления на Кубу.

В январе 2025 года он также аннулировал ряд решений предыдущей администрации Джо Байдена по острову - в частности отменил документ об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма и возобновил ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.

Позже стало известно, что США прекращают действие миграционных программ для стран, находящихся в кризисном состоянии, среди которых оказалась и Куба.

В то же время Государственный департамент объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, объяснив это нарушениями прав человека и притеснениями свободы слова на острове.