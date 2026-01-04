RU

Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США намекнули правительству Кубы на "большие проблемы" после Венесуэлы

Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой". Отмечается, что развитие событий на Кубе вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в программе "Meet The Press" на NBC News.

"У них большие проблемы", - заявил Рубио, назвав кубинское правительство "проблемным".

Он также подтвердил критическую позицию США в отношении режима Кубы.

"Я не думаю, что это какая-то тайна, что мы не большие поклонники кубинского режима", - отметил госсекретарь США.

Куба уже давно находится под пристальным вниманием США из-за политических ограничений и экономического кризиса.

Рубио не впервые критикует кубинский режим, напоминая об ограничении прав человека и свободы слова на острове. Его последние заявления подчеркивают длительную позицию США в отношении Кубы и актуальность международного внимания к правительственным проблемам в стране.

Санкции США против Кубы

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, который предусматривает усиление санкционного давления на Кубу.

В январе 2025 года он также аннулировал ряд решений предыдущей администрации Джо Байдена по острову - в частности отменил документ об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма и возобновил ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.

Позже стало известно, что США прекращают действие миграционных программ для стран, находящихся в кризисном состоянии, среди которых оказалась и Куба.

В то же время Государственный департамент объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, объяснив это нарушениями прав человека и притеснениями свободы слова на острове.

 

Операция США в Венесуэле

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно реализовали масштабную операцию в Венесуэле. По его словам, Николаса Мадуро вместе с женой задержали и вывезли за пределы страны.

Кубинские власти открыто выражали поддержку венесуэльскому руководству, назвав действия против режима Николаса Мадуро вмешательством во внутренние дела суверенного государства. В Гаване заявляли, что Венесуэла имеет право самостоятельно определять свой политический курс без внешнего давления.

После операции в США Трамп сделал ряд заявлений о других странах, включая Мексику. Он им тоже пригрозил, заявляя, что Мексикой якобы "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать".

Соединенные Штаты АмерикиКуба