UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Чому в одних регіонах світло вже є, а в інших - ні: пояснення "Укренерго"

Фото: в Укренерго пояснили чому відключення світла не однакові для всіх регіогів (facebook.com/Олена Дворянчикова)
Автор: Сергій Козачук

В Україні рівень відновлення електропостачання відрізняється за регіонами. Прифронтові та прикордонні області залишаються найбільш уразливими, тоді як західні регіони вже отримують стабільну електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Причина різниці у відновленні електропостачання - рівень пошкоджень енергетичної інфраструктури та можливості проведення ремонтних робіт.

"У прифронтових областях ворог завдає ударів не лише ракетами та дронами, а й ствольною артилерією та авіабомбами, що значно ускладнює ремонт", - пояснюють в Укренерго.

Крім того, через постійні сигнали повітряної тривоги ремонтники не можуть працювати безпечно.

У регіонах далі від фронту пошкодження менші, і ремонт відбувається швидше. До того ж, електроенергія імпортується з ЄС, що дозволяє стабільно живити місцевих споживачів.

Через це скасування обмежень у деяких областях відбувається швидше, ніж у прифронтових.

"Знеструмлення Закарпаття не додасть електрики жителям прифронтового Запоріжжя, бо кіловати фізично не можна передати між регіонами", - пояснюють енергетики.

Укренерго наголошує, що немає пріоритетних регіонів - усе, що пошкоджене, буде відновлено, але на це потрібен час. Західні області отримують більш стабільне електропостачання завдяки меншим пошкодженням та імпорту енергії з ЄС.

Наслідки ударів по енергетиці

Нагадаємо, що "Укренерго" назвало регіони з найскладнішою ситуацією зі світлом. Не найкраща ситуація спостерігається у прифронтових та прикордонних регіонах.

Росія завдала нових авіаударів по Україні. Через атаки на енергетичні об’єкти залишилися без електрики кілька областей.

Станом на 26 грудня в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Відключення світла діють в більшості регіонів України.

Також повідомлялося, що складно передбачити подальші відключення світла, оскільки російські окупанти готують нові атаки. Їхні удари по енергосистемі повторюються приблизно кожні 10 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВідключеня світла