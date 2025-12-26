Чому в одних регіонах світло вже є, а в інших - ні: пояснення "Укренерго"

Причина різниці у відновленні електропостачання - рівень пошкоджень енергетичної інфраструктури та можливості проведення ремонтних робіт.

"У прифронтових областях ворог завдає ударів не лише ракетами та дронами, а й ствольною артилерією та авіабомбами, що значно ускладнює ремонт", - пояснюють в Укренерго.

Крім того, через постійні сигнали повітряної тривоги ремонтники не можуть працювати безпечно.

У регіонах далі від фронту пошкодження менші, і ремонт відбувається швидше. До того ж, електроенергія імпортується з ЄС, що дозволяє стабільно живити місцевих споживачів.

Через це скасування обмежень у деяких областях відбувається швидше, ніж у прифронтових.

"Знеструмлення Закарпаття не додасть електрики жителям прифронтового Запоріжжя, бо кіловати фізично не можна передати між регіонами", - пояснюють енергетики.

Укренерго наголошує, що немає пріоритетних регіонів - усе, що пошкоджене, буде відновлено, але на це потрібен час. Західні області отримують більш стабільне електропостачання завдяки меншим пошкодженням та імпорту енергії з ЄС.