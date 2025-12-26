Почему в одних регионах свет уже есть, а в других - нет: объяснение "Укрэнерго"

Причина разницы в восстановлении электроснабжения - уровень повреждений энергетической инфраструктуры и возможности проведения ремонтных работ.

"В прифронтовых областях враг наносит удары не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией и авиабомбами, что значительно усложняет ремонт", - объясняют в Укрэнерго.

Кроме того, из-за постоянных сигналов воздушной тревоги ремонтники не могут работать безопасно.

В регионах дальше от фронта повреждения меньше, и ремонт происходит быстрее. К тому же, электроэнергия импортируется из ЕС, что позволяет стабильно питать местных потребителей.

Поэтому отмена ограничений в некоторых областях происходит быстрее, чем в прифронтовых.

"Обесточивание Закарпатья не добавит электричества жителям прифронтового Запорожья, потому что киловатты физически нельзя передать между регионами", - объясняют энергетики.

Укрэнерго отмечает, что нет приоритетных регионов - все, что повреждено, будет восстановлено, но на это нужно время. Западные области получают более стабильное электроснабжение благодаря меньшим повреждениям и импорту энергии из ЕС.