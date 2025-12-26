Почему в одних регионах свет уже есть, а в других - нет: объяснение "Укрэнерго"

В Украине уровень восстановления электроснабжения отличается по регионам. Прифронтовые и приграничные области остаются наиболее уязвимыми, тогда как западные регионы уже получают стабильную электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Причина разницы в восстановлении электроснабжения - уровень повреждений энергетической инфраструктуры и возможности проведения ремонтных работ.
"В прифронтовых областях враг наносит удары не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией и авиабомбами, что значительно усложняет ремонт", - объясняют в Укрэнерго.
Кроме того, из-за постоянных сигналов воздушной тревоги ремонтники не могут работать безопасно.
В регионах дальше от фронта повреждения меньше, и ремонт происходит быстрее. К тому же, электроэнергия импортируется из ЕС, что позволяет стабильно питать местных потребителей.
Поэтому отмена ограничений в некоторых областях происходит быстрее, чем в прифронтовых.
"Обесточивание Закарпатья не добавит электричества жителям прифронтового Запорожья, потому что киловатты физически нельзя передать между регионами", - объясняют энергетики.
Укрэнерго отмечает, что нет приоритетных регионов - все, что повреждено, будет восстановлено, но на это нужно время. Западные области получают более стабильное электроснабжение благодаря меньшим повреждениям и импорту энергии из ЕС.
Напомним, что "Укрэнерго" назвало регионы с самой сложной ситуацией со светом. Не самая лучшая ситуация наблюдается в прифронтовых и приграничных регионах.
Россия нанесла новые авиаудары по Украине. Из-за атак на энергетические объекты остались без электричества несколько областей.
По состоянию на 26 декабря в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Отключения света действуют в большинстве регионов Украины.
Также сообщалось, что сложно предсказать дальнейшие отключения света, поскольку российские оккупанты готовят новые атаки. Их удары по энергосистеме повторяются примерно каждые 10 дней.