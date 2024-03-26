ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Авдіївка, Вівторок 26 березня 2024 05:00
UA EN RU
Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW Фото: що відбувається на фронті - позиційні бої точаться на більшості напрямків (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки, в західну Орлівку, на захід від Тоненького та на захід Запорізької області. Також попередньої доби ворог здійснив невдалий наступ на українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Протягом 25 березня тривали позиційні бої уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Згідно зі звітами джерел, активні бойові дії точилися:

  • на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки;
  • на захід від Кремінної поблизу Тернів і Ямполівки;
  • на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва;
  • на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Українська бригада, яка діє на Лиманському напрямку, заявила про штурмові дії російських військ групами до 30 осіб разом із двома-трьома одиницями бронетехніки в районі лісового масиву Серебрянське. Також російські війська не проводили широкомасштабний механізований штурм в цьому районі з кінця грудня 2023 року.

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Російські війська дещо просунулися у ході інтенсивних локалізованих наступальних операцій на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська 25 березня. Крім того, повідомляється, що російські сили продовжують активність на заході від Бахмута, де тривають позиційні бої.

Позиційні бої також тривали:

  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;
  • на південь від Бахмута в районі Нью-Йорка.

Повідомляється, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) ведуть бої в Богданівці та на схід від Часового Яру.

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 25 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 24 і 25 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися далі в західну Орлівку та на захід від Тоненького (обидва на захід від Авдіївки).

Позиційні бої також тривають:

  • під Бердичами;
  • на захід від Авдіївки біля Тоненького та Уманського;
  • на південний захід від Авдіївки біля Невельського і Первомайського.

В Авдіївці діє батальйон "Сармат" добровольчої бригади "П'ятнашка" так званої ДНР.

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

У понеділок, 25 березня, на захід і південний захід від міста Донецька тривали позиційні бої, проте остаточних змін на лінії фронту не зафіксовано. Позиційні бої тривали:

  • на захід від Донецька в околицях Красногорівки та Георгіївки;
  • на південний захід від міста у районі Побєди та Новомихайлівки.

Повідомляється, що під Красногорівкою діють військові підрозділи російської 14-ї артилерійської бригади, що входить до складу 1-го армійського корпусу "ДНР".

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

На території кордону між Донецькою та Запорізькою областями тривали позиційні бої 25 березня, проте остаточних змін у фронтовій лінії не зафіксовано. Бої тривали:

  • на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайорського.

Зазначено, що на південно-донецькому напрямку діють військові підрозділи 40-ї окремої мотострілецької бригади РФ (підконтрольної Чорноморському флоту), а також підрозділи 11-ї армії збройних сил РФ і ППО (ВПС і ППО РФ), які завдають ударів по Україні.

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

"Південна вісь"

Повідомляється, що 25 березня російські війська просунулися на захід Запорізької області, проте остаточних змін на лінії фронту не було зафіксовано.
Позиційні бої тривали:

  • поблизу Роботиного;
  • на північний захід від Вербового.

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Згідно за даними Генштабу України, російські війська здійснили невдалий наступ на українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Повідомляється, що на херсонському напрямку діють підрозділи російської 80-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот).

Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронт Збройні сили України Війська РФ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення