Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки, в западную Орловку, к западу от Тоненького и к западу Запорожской области. Также в предыдущие сутки враг совершил неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

В течение 25 марта продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Согласно отчетам источников, активные боевые действия шли :

северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки;

к западу от Кременной вблизи Тернов и Ямполевки;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества;

к югу от Кременной возле Белогоровки.

Действующая на Лиманском направлении бригада заявила о штурмовых действиях российских войск группами до 30 человек вместе с двумя-тремя единицами бронетехники в районе лесного массива Серебрянское. Также русские войска не проводили широкомасштабный механизированный штурм в этом районе с конца декабря 2023 года.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска несколько продвинулись в ходе интенсивных локализованных наступательных операций к северо-востоку от Бахмута близ Северского 25 марта. Кроме того, сообщается, что российские силы продолжают активность к западу от Бахмута, где продолжаются позиционные бои.

Позиционные бои также продолжались:

юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Нью-Йорка.

Сообщается, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) ведут бои в Богдановке и восточнее Временного Яра.

Российские войска продвинулись западнее Авдеевки, на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 25 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 24 и 25 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись дальше в западную Орловку и к западу от Тоненького (оба к западу от Авдеевки).

Позиционные бои также продолжаются:

под Бердичами;

к западу от Авдеевки возле Тоненького и Уманского;

юго-западнее Авдеевки близ Невельского и Первомайского.

В Авдеевке действует батальон "Сармат" добровольческой бригады "Пятнашка" так называемой ДНР.

В понедельник, 25 марта, западнее и юго-западнее города Донецка продолжались позиционные бои, однако окончательных изменений на линии фронта не зафиксировано. Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в окрестностях Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее города в районе Победы и Новомихайловки.

Под Красногоровкой действуют военные подразделения российской 14-й артиллерийской бригады, входящей в состав 1-го армейского корпуса "ДНР".

На территории границы между Донецкой и Запорожской областями продолжались позиционные бои 25 марта, однако окончательные изменения во фронтовой линии не зафиксированы. Бои продолжались:

к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Старомайорского.

Отмечено, что на южно-донецком направлении действуют военные подразделения 40-й отдельной мотострелковой бригады РФ (подконтрольной Черноморскому флоту), а также подразделения 11-й армии вооруженных сил РФ и ПВО (ВВС и ПВО РФ), наносящие удары по Украине.

"Южная ось"

Сообщается, что 25 марта российские войска продвинулись на запад Запорожской области, однако окончательные изменения на линии фронта не были зафиксированы.

Позиционные бои продолжались:

вблизи Роботиного;

северо-западнее Вербового.

Согласно данным Генштаба Украины, российские войска совершили неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Сообщается, что на херсонском направлении действуют подразделения 80-й русской отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот).