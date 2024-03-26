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Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Авдеевка, Вторник 26 марта 2024 05:00
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Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW Фото: происходящее на фронте - позиционные бои идут на большинстве направлений (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки, в западную Орловку, к западу от Тоненького и к западу Запорожской области. Также в предыдущие сутки враг совершил неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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В течение 25 марта продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Согласно отчетам источников, активные боевые действия шли :

  • северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки;
  • к западу от Кременной вблизи Тернов и Ямполевки;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества;
  • к югу от Кременной возле Белогоровки.

Действующая на Лиманском направлении бригада заявила о штурмовых действиях российских войск группами до 30 человек вместе с двумя-тремя единицами бронетехники в районе лесного массива Серебрянское. Также русские войска не проводили широкомасштабный механизированный штурм в этом районе с конца декабря 2023 года.

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

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Российские войска несколько продвинулись в ходе интенсивных локализованных наступательных операций к северо-востоку от Бахмута близ Северского 25 марта. Кроме того, сообщается, что российские силы продолжают активность к западу от Бахмута, где продолжаются позиционные бои.

Позиционные бои также продолжались:

  • юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;
  • к югу от Бахмута в районе Нью-Йорка.

Сообщается, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) ведут бои в Богдановке и восточнее Временного Яра.

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Российские войска продвинулись западнее Авдеевки, на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 25 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 24 и 25 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись дальше в западную Орловку и к западу от Тоненького (оба к западу от Авдеевки).

Позиционные бои также продолжаются:

  • под Бердичами;
  • к западу от Авдеевки возле Тоненького и Уманского;
  • юго-западнее Авдеевки близ Невельского и Первомайского.

В Авдеевке действует батальон "Сармат" добровольческой бригады "Пятнашка" так называемой ДНР.

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

В понедельник, 25 марта, западнее и юго-западнее города Донецка продолжались позиционные бои, однако окончательных изменений на линии фронта не зафиксировано. Позиционные бои продолжались:

  • к западу от Донецка в окрестностях Красногоровки и Георгиевки;
  • юго-западнее города в районе Победы и Новомихайловки.

Под Красногоровкой действуют военные подразделения российской 14-й артиллерийской бригады, входящей в состав 1-го армейского корпуса "ДНР".

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

На территории границы между Донецкой и Запорожской областями продолжались позиционные бои 25 марта, однако окончательные изменения во фронтовой линии не зафиксированы. Бои продолжались:

  • к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Старомайорского.

Отмечено, что на южно-донецком направлении действуют военные подразделения 40-й отдельной мотострелковой бригады РФ (подконтрольной Черноморскому флоту), а также подразделения 11-й армии вооруженных сил РФ и ПВО (ВВС и ПВО РФ), наносящие удары по Украине.

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

"Южная ось"

Сообщается, что 25 марта российские войска продвинулись на запад Запорожской области, однако окончательные изменения на линии фронта не были зафиксированы.
Позиционные бои продолжались:

  • вблизи Роботиного;
  • северо-западнее Вербового.

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Согласно данным Генштаба Украины, российские войска совершили неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Сообщается, что на херсонском направлении действуют подразделения 80-й русской отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот).

Россияне продвигаются в Донецкой области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

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