Зважені та щасливі 9 сезон: грандиозный финал проекта

Уже сегодня, 26 декабря в 19:00 на телеканале СТБ состоится грандиозный финал самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Именно сегодня зрители увидят, как изменились 18 толстяков, которые 8 месяцев назад пришли в лагерь похудения, чтобы изменить свою жизнь. Это будут невероятные перевоплощения!

Вечером станут известны имена победителей основного взвешивания и домашнего. Победителем основного станет одна из пар-финалистов – розовые Паша с Наташей или коричневые Женя с Тамарой. У кого же было больше сил и терпения, стремления к похудению и победе. Победителем домашнего похудения станет один участник, который как мы увидим в финале, скинул больше 50% от своего веса!

Уже сегодня зрители увидят финал 9-го сезона Зважені та щасливі (фото: СТБ)

Фантастическое выступление подарит зрителям TAYANNA. А один из участников осмелится сделать предложение своей половинке. Неужели концепция сезона сыграет для кого-то знаковую роль в жизни, и на проекте сложится семейная пара? Сможет ли Николай Ворошнов побить свой рекорд первого сезона? И чьи же участники станут победителями: пара опытного тренера Марины Боржемской или тренера-новичка Иракли Макацария?

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 17-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 17 от 19.12.2019

Пятеро самых сильных участников в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 17 от 19.12.2019 сойдутся в последнем противостоянии за место в финале. Чтобы попасть на взвешивание, им придется перенести на себе сброшенный вес всех участников сезона, сдвинуть с места 5-тонный самолет и протянуть его целых полтора километра, а в завершение – прыгнуть с парашютом.

Как герои будут справляться со сложнейшими заданиями? Сможет ли желтая Люда дойти до финиша в одиночку? И согласится ли многократный победитель конкурсов Женя прыгнуть с парашютом, если с детства боится высоты? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Зважені та щасливі 2019 выпуск 17 и раскройте секрет, кто пройдет в финал?