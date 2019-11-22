Зважені та щасливі 9 сезон: как изменились участники за 13 недель (невероятные фото)

Наталья Кириленко (фото: СТБ)

Появились потрясающие фото до и после похудения участников Зважені та щасливі 9

Вчера, 21 ноября, на телеканале СТБ состоялся самый красивый эфир в лагере похудения. Каждый год на тринадцатой неделе на проекте Зважені та щасливі 9 сезон проходит ночь красоты. Когда участники после всех испытаний и трудностей могут немного расслабиться, получить красивый макияж, прически, наряды и выйти к своим родным по красной дорожке в новых похудевших образах.

В этом году готовил участников к важному дню самый титулованный дизайнер страны Андре Тан. А плата за такой подарок – забег в 13 км. На взвешивании худшие результаты показали Коля Крицкий (-1 кг) и Лала Алиева (+2 кг). Анита Луценко, которая вернула их в лагерь похудения, решила, что свой шанс они не использовали и должны вдвоем покинуть проект на тринадцатой неделе.

Евгений Москаленко, 33 года. 176 см

Пришел на проект с весом 150 кг, за 13 недель скинул 41 кг. На данный момент его вес – 109 кг.

Тамара Мумладзе, 29 лет. 168 см

Пришла на проект с весом 123 кг, за 13 недель скинула 26 кг. На данный момент ее вес – 97 кг.

Александр Гончаров, 30 лет. 190 см

Пришел на проект с весом 167 кг, за 13 недель скинул 42 кг. На данный момент вес – 125 кг. Саша уже покидал проект, но Анита дала ему и еще нескольким участника второй шанс, который Саша пока успешно оправдывает.

Людмила Чаднова, 33 года. 168 см

Пришла на проект с весом 144 кг, за 13 недель скинула 36 кг. Сейчас вес – 108 кг.

Николай Ворошнов, 33 года. 196 см

Пришел на проект с весом 220 кг, за 13 недель скинул 49 кг. На данный момент вес – 171 кг. Идеальный вес для Коли 110 кг. Сможет ли он показать такую цифры – вопрос пока для всех.

Алена Гребенюк, 43 года. 172 см

Пришла на проект с весом 107 кг, за 13 недель скинула 17 кг. На данный момент вес – 90 кг.

Наталья Кириленко, 26 лет. 164 см

Пришла на проект с весом 118 кг, за 13 недель скинула 29 кг. Уже уходила домой, но Анита дала второй шанс, который Наташа успешно использует.

Павел Назаренко, 32 года. 190 см

Пришел на проект с весом 182 кг, за 13 недель скинул 52 кг. Сейчас его вес – 130 кг.

Николай Крицкий, 28 лет. 190 см

Пришел на проект с весом 223 кг, за 13 недель скинул 48 кг. Уходил домой и получил второй шанс от Аниты. Но на 13 неделе Коля скинул всего 1 кг и отказался участвовать в конкурсе – марафон на 13 км. По решению ведущей он покинул проект как участник, который не хочет работать в лагере похудения.

Лала Алиева, 23 года. 173 см

Пришла на проект с весом 178 кг, за 13 недель скинула 30 кг. Уходила домой, но получила второй шанс от Аниты. На 13 неделе она не скинула ни килограмма, а наоборот – набрала 2 кг. По решению Аниты вместе с Николаем Крицким Лала уехала домой.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 12-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 12 от 14.11.2019

После возвращения выбывших в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 12 от 14.11.2019 стало слишком много участников-одиночек. Поэтому Анна Кушнерук устроит последний обмен партнерами в этом сезоне. Паша хочет воспользоваться этим шансом, чтобы вернуть розовую Наташу. Целую неделю он ухаживает за ней и даже поет песни под ее окном. Произвело ли это впечатление на девушку? И выиграет ли Паша у своего конкурента розового Коли? Узнайте в проекте Зважені та щасливі 2019.

Новоиспеченным парам будет некогда привыкать друг ко другу, ведь совсем скоро им придется бежать кросс в 10 км по пересеченной местности и проходить сразу 10 препятствий: нырять под сетку, лезть в грязи на четвереньках, карабкаться на крутой трамплин и еще много интересного. Профессиональные спортсмены готовятся к таким дистанциям заранее, но у героев будет всего несколько минут, чтобы собраться с мыслями. У кого из них хватит выносливости и воли к победе, чтобы дойти до финиша, а кто откажется участвовать на середине пути? Смотрите прямо сейчас в 12 выпуске Зважені та щасливі-9.