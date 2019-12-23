Зважені та щаслив 9 сезоні 17 выпуск: как выглядит вылетевшая участница

Людмила Чаднова из команды желтых покинула проект (фото: СТБ)

Людмила Чаднова сбросила больше 50 килограммов!

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся семнадцатый выпуск, последний перед финалом, самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. За шаг до финала проект покинула Людмила Чаднова из команды желтых.

Она стойко преодолела все испытания, в одиночку справилась с теми заданиями, которые остальные проходили в паре, но скинутых килограмм было недостаточно, чтобы стать финалисткой девятого сезона. В финале бороться за победу будут: команда розовых и команда коричневых.

На ток-шоу "Зважся!" Людмила пришла совсем другим человеком.

"Я сама не знаю, почему я так вела себя в самом начале проекта. Когда я это все увидела, мне стало очень стыдно. Я поняла, что нужно меняться. Мне не нравилось мое поведение", - комментировала Люда свои первые недели в лагере похудения. Анна Кушнерук уточнила, что такое фамильярное поведение возникает, когда нам некомфортно и неловко в какой-то ситуации. Мы начинаем себя вести, как будто нам море по колено.

"Я очень комплексовала. Я не знаю, как жила раньше 33 года. Когда я вернулась домой, у меня началась совершенно другая жизнь. Сейчас мне кажется, что я пропустила свои лучшие годы", - расплакалась Люда.

Людмила Чаднова из команды желтых до похудения

Людмила Чаднова после похудения

В студию участницу пришла поддержать Надежда Матвеева, которая с восхищением напомнила, сколько всего Людмила успела сделать за свои 30 лет. "У вас есть свой бизнес, у вас есть надежный бизнес-партнер, вы построили собственный дом! Не нужно из-за лишних килограмм говорить плохо о своем прошлом", - прокомментировала Надя.

На проект Люда пришла с весом 144 кг, в лагере скинула 51 кг, а дома еще 5 кг. И уже в этот четверг в 19:00 на СТБ на грандиозном финале мы увидим, какой Людмила и все остальные участники выйдут на сцену. А также узнаем имена победителей основного взвешивания и домашнего похудения.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 17-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 17 от 19.12.2019

Пятеро самых сильных участников в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 17 от 19.12.2019 сойдутся в последнем противостоянии за место в финале. Чтобы попасть на взвешивание, им придется перенести на себе сброшенный вес всех участников сезона, сдвинуть с места 5-тонный самолет и протянуть его целых полтора километра, а в завершение – прыгнуть с парашютом. Как герои будут справляться со сложнейшими заданиями? Сможет ли желтая Люда дойти до финиша в одиночку? И согласится ли многократный победитель конкурсов Женя прыгнуть с парашютом, если с детства боится высоты? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Зважені та щасливі 2019 выпуск 17 и раскройте секрет, кто пройдет в финал?