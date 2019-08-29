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Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера "Зважені та щасливі"

Lite » Красота 29.08.2019 - 13:57
Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера "Зважені та щасливі"
Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Эти советы помогут быть красивой без особых финансовых затрат

Фитнес-эксперт и звездный тренер проекта "Зважені та щасливі" на канале СТБ Марина Боржемская с удовольствием делится в сети полезными советами и секретиками, которые помогут похудеть и держать тело в форме. Так, недавно она рассказала о лучшем упражнении для сброса веса, которое запросто можно выполнять дома, на природе или в зале.

Теперь же Марина опубликовала на своей странице в Instagram список своих фирменных бьюти секретов, которые помогают ей выглядеть на 100% без дорогих процедур. По ее словам, все они не заберут у вас время или финансы, однако эффект приятно поразит.

Секреты красоты от тренера "Зважені та щасливі" Марины Боржемской:

О стакане воды утром я говорила и буду всегда и везде об этом напоминать. Введите это в привычку, - и вы на своем опыте ощутите эффект! За ночь организм испытывает легкое обезвоживание и накапливает "запасы" воды, к примеру, под глазами, проходя две фазы: мешки и темные круги. Экстренная нормализация ситуации - стакан простой воды. К тому же, это поможет "разбудить" метаболизм с утра.

Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Фото: Марина Боржемская (instagram.com/uzelkova.marina)

Мощное противоотечное средство - кубики льда из настоя мяты и ромашки (или любой другой травы, шалфея, череды, матьмачехи). Я протираю льдом лицо, предварительно завернув в небольшой лоскут марлии или ситца, задерживаясь на проблемных зонах. И не забывайте о шее и зоне декольте!

Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Иногда люблю умываться газированной водой: лопаясь, пузырьки активизируют кровоток, благотворно влияя на кожу. Бутылка минеральной воды всегда может стоять у Вас в ванной. Так же иногда такой водой ополаскиваю волосы в самом конце.

Хорошая замена пилингу и скрабу для лица, - сухое молоко. Оно бережно очистит кожу, не нанеся ни единой микротравмы. Отличное средство! Можно даже сделать ванну, разбавив в ней сухое молоко, как у самой Клеопатры.

Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Мое любимое бьюти-средство: кофейная гуща. Ее можно добавить в гель для душа, сделав таким образом легкий тонизирующий скраб.

Кофейной гущу можно также использовать как маску для лица, добавив туда несколько капель любимого аромамасла, ложку кокосового масла (у меня всегда есть в холодильнике).

Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кофейная гуща, - отличное средство для антицеллюлитного массажа. Нанесите на мокрое тело и проскрабируйте жёсткой щеткой.

Скраб для губ можно сделать из сахара, обычного или коричневого, а так же засахаренного густого мёда. После смягчите губы бальзамом или маслом жожоба. Помада потом будет держаться ровно и долго.

Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Ну и главное, девочки, мои любимые! Улыбнитесь своему отражению в зеркале и идите покорять этот мир! Будьте прекрасны и великолепны!" - подытожила эксперт.

Напомним, ранее еще один тренер шоу "Зважені та щасливі" Иракли Макацария назвал топ-5 советов для красивого тела! Иракли очень активно готовится к новому сезону Зважені та щасливі на СТБ.
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