Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей "вниз головой"

Звездная пара совершила стильный совместный выход
Юрий Горбунов и Катя Осадчая - стильная и веселая парочка, которой весело вместе как дома, так и на работе или во время светских мероприятий. На днях даже папа телеведущей признался, что очень любит зятя, ведь тот необычайно душевный и прекрасно относится к его дочери. Не успела звездная семья отработать на "Вечере премьер", как вновь совершили совместный выход.
Юра и Катя посетили мероприятие в одном из брендовых магазинов в Киеве и шоумен поделился на своей страничке в Instagram забавным снимком с женой. Они позируют, сидя на диванчике в обнимку, а комната будто бы перевернулась вверх тормашками - явно задействована специальная фотоиллюзия.
"Догори дригом - все як в житті!!" - с юмором прокомментировал Горбунов.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)
Отметим, что артисты запечатлены в эффектных и стильных нарядах - шоумен выбрал классический темно-синий костюм, Катя же была в необычном полупрозрачном платье из черного кружева и ботильонах.
В разделе сториз своего аккаунта ведущая также выложила несколько кадров с мероприятия.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети оценили креативное фото веселой парочки и оставили теплые отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.