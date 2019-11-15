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Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей "вниз головой"

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 15:29
Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей "вниз головой"
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездная пара совершила стильный совместный выход

Юрий Горбунов и Катя Осадчая - стильная и веселая парочка, которой весело вместе как дома, так и на работе или во время светских мероприятий. На днях даже папа телеведущей признался, что очень любит зятя, ведь тот необычайно душевный и прекрасно относится к его дочери. Не успела звездная семья отработать на "Вечере премьер", как вновь совершили совместный выход.

Юра и Катя посетили мероприятие в одном из брендовых магазинов в Киеве и шоумен поделился на своей страничке в Instagram забавным снимком с женой. Они позируют, сидя на диванчике в обнимку, а комната будто бы перевернулась вверх тормашками - явно задействована специальная фотоиллюзия.

"Догори дригом - все як в житті!!" - с юмором прокомментировал Горбунов.

Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей &quot;вниз головой&quot;

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что артисты запечатлены в эффектных и стильных нарядах - шоумен выбрал классический темно-синий костюм, Катя же была в необычном полупрозрачном платье из черного кружева и ботильонах.

В разделе сториз своего аккаунта ведущая также выложила несколько кадров с мероприятия.

Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей &quot;вниз головой&quot;Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей &quot;вниз головой&quot;Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей &quot;вниз головой&quot;

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили креативное фото веселой парочки и оставили теплые отзывы.

  • ви класні
  • Фото суперррррр
  • Охохох
  • Любите друг друга,живите счастливо!
  • Супер, молодцы
  • Якi ви гарнl i кумеднi
  • супер ведучі
  • Катюша делается всё краше и интересней!!! И Юра тоже! Ваш союз пошел вам на пользу! Вот что делает любовь!!!
  • Красавцы
  • Как-будто на коньках едете!

Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей &quot;вниз головой&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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